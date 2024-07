"Pacata", cuando bailar es reescribir

Compartí esta nota en redes

Pacata es una obra biográfica de danza teatro escrita, dirigida e interpretada por Catalina Briski. Es una apertura total a la intimidad de la bailarina y directora, una apropiación de la escena desde los lugares más salvajes de la mujer.

Una Catarsis, una danza que pretende enunciar mis dedicatorias más profundas, a los amores y no amores que me han dado la fuerza y la fragilidad para vivir no feliz, sino sinceramente. Bailar es reescribir.

Catalina se pone entera en la escena, incluso al amamantar a su pequeña hija. Introduce una necesidad biológica en la escena, deja en claro sus prioridades, las suyas y en esa aclaración nos deja a todes pensando. ¿Qué lugar ocupan las necesidades biológicas en nuestra sociedad? qué priorizamos a la hora de proyectarnos y pensarnos?

Pacata es un solo de danza-teatro con música en vivo. Son cinco escenas-dedicatorias (a su hija, a la danza, al río, a la desobediencia, a sus padres y hermanas) Es una danza que nace desde lo profundo de las entrañas de quien las baila, las enuncia y las escribe. Intimista y sensible. Sin pretensión, una primera persona que se entrega a danzar la poesía de amar. Se invita al público a sentir y formar parte de esta vivencia, siendo lectores y espectadores. Una invitación a un domingo íntimo, en un teatro que abre sus puertas para compartir, para conversar, leer, observar, beber y comer. Hacer de ir al teatro un ritual que sea gozoso y sobre todo colectivo.

El río y la danza atraviesan toda la obra. Los vínculos, los amores, las pasiones y los paisajes se vuelven un solo camino. Ser hija, mujer y madre atravesada por el teatro, por la danza y por ese paisaje tan particular que traen las islas del Delta del Paraná.

Pura poesía desde la simpleza de lo verdadero. Se apagan las luces, a Catalina la ilumina la luz de la ventana. El acordeón de Pedro Bragan la acompaña y es un placer que el ojo se ajuste a la iluminación natural. En otro momento la propuesta es no ver, solo escuchar.

Pacata es un viaje de los sentidos. Una propuesta multisensorial que te deja llena de preguntas desde el lugar más sincero, desde donde queremos crear? Crear vida, crear vínculos, crear obras, Desde donde queremos vivir? El desafío de poder ganarle al sistema apropiándonos de las búsquedas. Si la prioridad no fuera el dinero, ¿qué te motoriza? Sucumbir a las reglas del capitalismo es que ganen la batalla.

Pacata puede verse este domingo en la Cooperativa Perra.

Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral o haciendo click acá.

Ficha artístico técnica

Dramaturgia: Catalina Briski

Intérpretes: Catalina Briski

Voz en Off: Norman Briski, Olinda Briski, Lola Garcia Blaya, Sofia Guggiari, Laura Melillo, Marie Pascal, Manuela Vanni, Frida Jazmín Vigliecca

Vestuario: Victoria Monserrat

Escenografía: Timoteo Ezequiel Del Papa

Iluminación: Javier Rincón

Acordeón: Pedro Bragan

Edición de sonido: Tomas Melillo

Edición de video: Josefina Sagasti

Realización Audiovisual: Leonel Fastovsky, Juan Figueroa

Fotografía: Silvia Sergi

Dibujos: Panchopepe, Natalia Pazmiño, Julia Valicente

Equipo De Dirección: Pia Molina, Victoria Monserrat, Josefina Sagasti

Prensa: Prensópolis

Edición Audiovisual: Leonel Fastovsky, Juan Figueroa

Dirección: Catalina Briski