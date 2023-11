"Ensayos urgentes" para defender la democracia

Compartí esta nota en redes

Ensayos Urgentes, de Editorial Marea, fue una obra creada a contramano de los tiempos editoriales y bajo la desazón del resultado de las PASO en agosto de 2023.

Myriam Pelazas es una de sus autoras. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y Magíster en Historia (UNTREF), dialogó con Feminacida y destacó que si bien los ensayos fueron escritos antes de la primera vuelta electoral, continúa siendo urgente evitar el cataclismo que implicaría una victoria de La Libertad Avanza.

Puede resultar contradictorio escribir un libro en un contexto en el cual la sensación de que se “habían quemado los libros” con los que interpretamos la vida social y política estaba más viva que nunca pero, en palabras de Guillermo Levy escritor y compilador, la premisa es: “Ni llorar ni amenazar, comprender y transformar”.

Ensayos Urgentes está compuesto de textos que evocan a teorías clásicas y otras actuales para explicar la situación nacional, abordando diferentes aspectos desde lo político, económico, histórico y social con un marcado compromiso por aportar claridad y propuestas sobre el estado actual.

“El Jefe, las mujeres libertarias y la cuestión de género” es el ensayo de Myriam Pelazas. Allí destaca las características de estas mujeres, a través de varias notas escritas y audiovisuales, remarca que muchas de ellas son periodistas y han contribuido al armado y la exacerbación del fenómeno Milei en los medios.

En este aspecto, la autora afirma: “Las mujeres de La Libertad Avanza intentan dar cuenta de que ahí también son importantes, se presentan fuertes, decididas, empoderadas. Milei, que se hizo conocer entre otras cuestiones por su misoginia, salva la cuestión otorgando a su hermana el rol de "jefe", de armadora, como si fuera el cerebro de todo”.

Sobre la mujer que más destaca en la opinión pública por su discurso anti derechos, la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, aporta: “Apareció hace algunos años en los medios pretendiendo ser la voz de 'la otra memoria' con su discurso anti derechos humanos o, según se desprende del debate con Rossi, ‘pro derechos humanos de los genocidas’. Ella me parece más peligrosa que Milei, tiene un proyecto de poder a más largo plazo, se presenta como una voz del sentido común, de la indignación, como si encarnara la figura de la anticorrupción. Es una mujer de derecha fuerte, como hay otras en otros lugares del mundo, por eso hay que apelar al voto de las mujeres, pero por sus derechos, Ella, Mondino, Lemoine son mujeres y, sin embargo, regresivas y antisororas”.

También podés leer: Por qué las madres no votan a Javier Milei

Ahora bien, La Libertad Avanza vende el artilugio de la participación de mujeres en su plataforma y, sin embargo, sus propuestas van en desmedro de este sector: la renuncia de paternidad, eliminar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo e, incluso, el hecho no menor de Javier Milei negando la brecha salarial en pleno debate electoral.

Al respecto, Pelazas sostiene: “Hasta plantean que es inviable la ley que asegura la gratuidad de la Ley de Fertilidad Asistida. Pero además, como decís, insisten con que no hay brecha de género pese a la gran evidencia sobre su existencia y, justamente este año, el Nobel de economía se entregó a una estudiosa de esa cuestión. El fenómeno de las mujeres que sostienen eso se asemeja a aquellas que se horrorizan con el feminismo, que entienden que las mujeres somos más competitivas que los hombres y en el caso de alcanzar el poder nos masculinizamos”.

Sobre el discurso antifeminista de la Libertad Avanza, afirma: “Es insoslayable la estigmatización que desde esos espacios se hace sobre las feministas en general, pero también sobre una única mujer a la que se la tilda de tremendamente soberbia, Cristina. Villarruel en el debate con Rossi dijo que Cristina es la mujer más privilegiada de la Argentina por las jubilaciones que cobraba”.

Y en referencia al intento de femimagnicidio a Cristina Fernández de Kirchner agrega: “Hay que señalar que es inconcebible que a más de un año del intento de femimagnicidio, la investigación no haya avanzado sustancialmente, que la víctima sea revictimizada. Cito esto porque quien perpetró el magnicidio tiene fotos con Milei, su novia hacía notas anti 'planerxs' que salían en programas con personas vinculadas a Milei, el lugar donde activaban mantenía vínculos con un montón de otros grupos supuestamente antipolíticos pero que también tienen vínculos con el Pro. La candidata del Pro, a no olvidarlo, encaró toda su campaña de modo agresivo y su propuesta fundamental era acabar con el kirchnerismo para siempre...no son cosas que no estén relacionadas”

Otro aspecto que no puede ser ignorado es la cantidad de jóvenes que plantean destinar su voto a Milei o que afirman sentirse representados en algunas de sus consignas, la entrevistada expresa lo siguiente: “Hay un resentimiento en muchos de esas jóvenes mujeres y varones que maduró con la pandemia, hay un fenómeno mundial que no debe olvidarse y que creció en esos años en los cuales el feminismo obtiene conquistas, derechos largamente postergados. Eso hace que se las ubique como un objetivo a confrontar porque las feministas, las mujeres como Cristina serían ‘privilegiadas’. En esa ensalada de cosas puede entrar Lali Espósito, Taylor Swift, Estela de Carlotto, Evita o Dolores Fonzi. La peligrosidad de que gane esa fórmula es la pérdida de muchos derechos de todo tipo, la justicia social para ellxs es una aberración”.

Te recomendamos leer: La política sí es cosa de jóvenes

De cara al balotaje que tendrá lugar este domingo 19 de noviembre, Myriam Pelazas aborda la peligrosidad latente de un resultado favorable para Javier Milei y su equipo: “Lo puso en palabras, nada más y nada menos que Victoria Villarruel con la palabra tiranía, que usó recientemente en una entrevista, creo que hasta tienen un vocabulario, antiguo que pensamos no se usaría más, son eso por mas que se presenten como el cambio o lo moderno, no es casual que lo dijera ella. Me parece que son un armado increíble de falacias, prejuicios, estigmatizaciones con ese discurso violento no quiero imaginar cómo sería llevar a la práctica”.

Sobre el rol protagónico de las mujeres en esta elección expresa: “Con la simple vista del debate presidencial quedó expuesto que el candidato a no tiene idea de cómo funcionan las relaciones de países en el mundo. En síntesis toda la población está en riesgo de ser afectada por un plan económico drástico y, considerando que la brecha salarial es una realidad, especialmente las mujeres”.

"Las mujeres decidieron las elecciones en nuestro país: la primera vez que votamos en 1951, las del regreso de la democracia y, recientemente, tenemos el caso brasilero en las elecciones que consagraron a Lula como presidente”, concluye la licenciada.